"Хочу поблагодарить президента, Леонардо и весь клуб за теплый прием. Я действительно счастлив. Все знают, что мое прощание с Барселоной было непростым. ПСЖ сделал все очень быстро, в кратчайшие сроки. Меня переполняет желание начать этот увлекательный этап карьеры. Нн могу дождаться первой тренировки с новыми одноклубниками.

ПСЖ – амбициозный проект. Наши цели полностью совпадают. Я приехал сюда, чтобы продолжать расти и побеждать. Надеюсь, что мы сможем достичь поставленных целей. Кроме этого, должен поблагодарить жителей Парижа. Они фантастически приняли меня – это безумие. Мы будем наслаждаться этим моментом вместе.

Front row seat for Leo Messi's first meeting with the fans at the Parc! ️️#PSGxMESSI pic.twitter.com/eghzAjSFLa