Многолетний лидер Барселоны Лионель Месси стал полноценным игроком ПСЖ. Аргентинец дал первую пресс-конференцию во Франции и был представлен на Парк де Пренс.

"Хочу поблагодарить президента, Леонардо и весь клуб за теплый прием. Я действительно счастлив. Все знают, что мое прощание с Барселоной было непростым. ПСЖ сделал все очень быстро, в кратчайшие сроки. Меня переполняет желание начать этот увлекательный этап карьеры. Нн могу дождаться первой тренировки с новыми одноклубниками.

ПСЖ – амбициозный проект. Наши цели полностью совпадают. Я приехал сюда, чтобы продолжать расти и побеждать. Надеюсь, что мы сможем достичь поставленных целей. Кроме этого, должен поблагодарить жителей Парижа. Они фантастически приняли меня – это безумие. Мы будем наслаждаться этим моментом вместе.

Front row seat for Leo Messi's first meeting with the fans at the Parc! ️️#PSGxMESSI pic.twitter.com/eghzAjSFLa — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

Мой дебют? Пока не могу назвать конкретной даты. Я только что завершил отпуск, более месяца полноценно не тренировался. Очевидно, что мне придется проходить предсезонную подготовку самостоятельно. Вчера я общался с тренером. Не знаю... Конечно, надо быстренько вернуться на поле.

? The moment Leo Messi met with the fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

Париж был близок к победе в Лиге чемпионов, но это очень сложный турнир. ПСЖ имеет готовый проект, нужно еще немного удачи. Лигу чемпионов не всегда выигрывает сильнейший. Я перешел сюда, чтобы выиграть этот особый трофей снова.

В раздевалке ПСЖ есть немало моих друзей. Неймар – один из них. Ранее мы порознь боролись за те же цели, а сейчас будем делать это вместе. Неймар, Ди Мария, Паредес... Они оказали значительное влияние на мой выбор.

Я следил за Лигой 1, ведь здесь выступают мои друзья. ПСЖ помогает расти всем французским клубам. Они усиливаются, чтобы составить парижанам конкуренцию. Появляются новые проекты, новые стадионы...

Я всегда буду благодарен фанатам Барселоны. Столько лет прошло... Но они понимали, что я выберу сильный клуб ради победы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что когда-нибудь вернусь туда со своей семьей. Возможная встреча с Барсой? Будет странно играть против родного клуба у себя дома.

ПСЖ – это вызов для меня. В первой же беседе с Леонардо я высказал лишь одну просьбу – чтобы моя семья как можно легче адаптировалась к новому месту. Я полностью готов. Футбол везде одинаковый. Это прекрасный опыт, тем более с друзьями в раздевалке. Мы с семьей будем наслаждаться впечатляющим городом".

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