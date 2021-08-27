ПСЖ не удалось убедить 22-летнего француза подписать новый контракт, поэтому парижане были вынуждены его продать, чтобы через год не потерять бесплатно.

Реал и ПСЖ согласовали формулу перехода Мбаппе – известен дедлайн для трансфера

Ожидается, что Мбаппе официально перейдет в Реал в ближайшие дни, после чего отправится в расположение сборной Франции. По информации испанских СМИ, Мбаппе уже выбрал себе игровой номер. Поскольку 10 и 7 заняты Модричем и Азаром соответственно, форвард остановил свой выбор на пятерке, под которой в свое время выступал Зинедин Зидан.

Между тем Реал уже работает над организацией презентации, достойной игрока такого уровня, сообщает Marca. Карантин нарушать нельзя, потому Мадрид разрабатывает два варианта. Приоритетный – организовать все на открытом пространстве, привлекая столько болельщиков, сколько будет разрешено. Сейчас ведутся переговоры с властями – речь идет о 9 или 10 сентября.

Мбаппе дважды отказался продлевать контракт с ПСЖ – переход в Реал считают неизбежным

Запасным планом является первый домашний матч в сезоне – 11 сентября против Сельты. Этот поединок должен стать первым на Сантьяго Бернабеу после реконструкции. Реал может представить Мбаппе перед стартовым свистком.