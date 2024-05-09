Парижане в полуфинале Лиги чемпионов не смогли обыграть Боруссию (0:2 по сумме двух матчей). Французская пресса раскритиковала Луиса Энрике и поставила под сомнение его будущее в ПСЖ.

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По информации ESPN, несмотря на неутешительный результат в Лиге чемпионов, руководство парижан довольно работой тренера и верит, что он сможет достичь большего. В прошлом ПСЖ неоднократно увольнял тренеров после неудачных выступлений в Лиге чемпионов.

В своем первом сезоне во главе столичного клуба Луис Энрике выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. Помимо этого, 25 мая команда сыграет против Лиона в финале Кубка Франции.

Прошлым летом 54-летний испанский специалист подписал с клубом двухлетний контракт, и вскоре может начать переговоры о его продлении.

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