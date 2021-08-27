Французький гранд активно працює над пошуком заміни Кіліану Мбаппе, який вже спакував валізи у Мадрид. Пріоритетна ціль шейхів – Ерлінг Холанд.

Агент 21-річного норвежця Міно Райола розпочав перемовини з ПСЖ, інформує французький журналіст Абделлах Булма.

Сам Холанд не планував змінювати клуб у літнє міжсезоння, однак представники форварда наполягають на трансфері. Зазначається, що саме Райола переконує снайпера Борусії прийняти пропозицію віце-чемпіонів Франції.

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Тим часом боси Дортмунда не збираються відпускати свого лідера за кілька днів до закриття трансферного вікна. Проте вони навряд чи встоять перед астрономічною сумою у 200 млн євро, пише AS. Ба більше, Мбаппе не перейде в Реал, поки ПСЖ не закриє угоду з його наступником.

Нагадаємо, що Реал запропонував парижанам за Мбаппе 180 млн євро. "Бланкос" вже визначилися з можливою датою презентації зіркового новачка.

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