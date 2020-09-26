Первый матч между Минаем и Динамо в УПЛ должен был пройти в Ужгороде, однако по просьбе Игоря Суркиса руководство "лисов" согласилось провести встречу в Киеве – всё ради отдыха "бело-синих" перед ответным матчем в ЛЧ. Минусом для обычного болельщика выступает отсутствие зрителей на НСК, ведь на Закарпатье людей, вероятно, на трибуны впустили бы. Кроме того, игровой слот остался традиционным для Миная, поэтому матч стартует в 14:00 – трудно даже вспомнить, когда в последний раз на Олимпийском начинали так рано.

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"Изюминкой" встречи, конечно же, является противостояние учителя и ученика – Василий Кобин в своё время протер немало штанов на банке Шахтера Мирчи Луческу. Теперь у него появился шанс отомстить, однако пока трудно понять, на что готова его команда. Минвй в первом туре достаточно уверенно сыграл против Александрии, из минимума моментов забив единственный гол и без особых проблем удержав победу, однако через неделю Олимпик переехал "лисов" – 1:3. Да, первый гол донетчан прилетел из офсайда, однако в целом дебютант УПЛ сгорел по делу.

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Пока что делать далеко идущие выводы по команде Василия Кобина рано, но первое впечатление вполне соответствует тому, что ожидали – сухо позади, бедно впереди, но моменты есть. Заметно, что футболистам где-то не хватает опыта и класса, а возрастным нападающим трудно удерживать высокий темп. Короче говоря, Минай играет, как типичная команда УПЛ из второй половины таблицы.

Динамо возвращается к чемпионату на фоне усталости от выездного поединка в ЛЧ. Киевляне смогли одержать победу над Гентом, впереди ответный матч, поэтому сегодня Мирча Луческу должен провести ротацию состава – благо, уровень соперника позволяет. Впрочем, вряд ли она будет широкой, ведь в предыдущем туре эксперимент едва не завершился потерей очков – Львов, который на старте сезона потерпел поражение от Колосса, неожиданно круто сыграл против "бело-синих" на НСК. "Горожане" грамотно перекрывали линии передач и прессинговали неопытных центрбеков, а во втором тайме ещё и сравняли счёт. Румынский наставник Динамо в перерыве вынужден был провести четыре замены, которые дали результат – киевляне благодаря мастерству Шапаренко забили дважды в конце встречи.

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Во всех матчах текущего сезона динамовцы демонстрировали нестабильность, чередуя отрезки доминирования с длительными провалами, в которых статистические показатели обрушивались до неприличных показателей. Стилистически же заметно, что подопечные Мирчи Луческу стараются играть осторожно, уменьшая количество переходных фаз, ведь при агрессивной работе они открывают зоны позади – эта проблема Динамо стара, как мир. С позитива можно отметить возвращение класса – Динамо, несмотря на все проблемы, приобретает результат в тех поединках, в которых это возможно, и умеет дожимать. Ничья против Десны выбивается из этого списка, но черниговцам откровенно повезло. В отличие от Шахтера, АЗ и Гента.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда, Попов, Тимчик (Динамо Киев)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Динамо

Минай: Попопич – Меличенко, Лопирёнок, Маткобожик, Сакив – Ткачук, Голодюк – Кожанов, Нуриев, Снижко – Шиндер

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шепелев – Цитаишвили, Леднев, Вербич – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Пока трудно понять, насколько убедительно новое Динамо может выглядеть против команд из нижней половины таблицы – Олимпик разгромили, но со Львовом едва не потеряли очки. В этих матчах случайность стояла рядом с проблемами киевлян, но больше одного гола в таких матчах они не пропускали. Минай "бело-синие" уверенно били полурезервным составом, но это было в Кубке и относительно давно.

Минай точно может дать бой, но у подопечных Василия Кобина заметны проблемы с креативом и исполнением в завершающей фазе. Из-за них в голы закарпатцев на НСК не верится. При таких условиях надеяться на благоприятный исход в Киеве трудно. Динамо может выкинуть всякое, но "лисы" пока не готовы отбирать очки у грандов. Всему свое время.

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