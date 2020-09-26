Перший матч між Минаєм і Динамо в УПЛ повинен був пройти в Ужгороді, однак на прохання Ігоря Суркіса керівництво "лисів" погодилось провести зустріч у Києві – все заради відпочинку "біло-синіх" перед матчем-відповіддю в ЛЧ. Мінусом для звичайного вболівальника виступає відсутність глядачів на НСК, адже на Закарпатті людей, вірогідно, на трибуни впустили б. Крім того, ігровий слот залишився традиційним для Миная, тож матч стартує о 14:00 – важко навіть згадати, коли востаннє на Олімпійському починали так рано.

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"Родзинкою" зустрічі, звісно ж, є протистояння вчителя й учня – Василь Кобін в свій час протер немало штанів на банці Шахтаря Мірчі Луческу. Тепер у нього з'явився шанс помститись, однак поки що важко зрозуміти, на що готова його команда. Минай у першому турі доволі впевнено зіграв проти Олександрії, з мінімуму моментів забивши єдиний гол і без особливих проблем втримавши перемогу, однак за тиждень Олімпік переїхав "лисів" – 0:3. Так, перший гол донеччан прилетів з офсайду, однак в цілому дебютант УПЛ згорів по ділу.

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Поки що робити далекоглядні висновки по команді Василя Кобіна зарано, але перше враження цілком відповідає тому, що очікували – сухо позаду, бідно попереду, але моменти є. Помітно, що команді десь не вистачає досвіду й класу, а віковим нападникам важко тримати високий темп. Словом, Минай грає, як типовий представник другої половини таблиці УПЛ.

Динамо повертається до чемпіонату на тлі втоми від виїзного поєдинку в ЛЧ. Кияни здобули перемогу над Гентом, попереду матч-відповідь, тож сьогодні Мірча Луческу повинен провести ротацію складу – благо, рівень суперника дозволяє. Втім, навряд чи вона буде широкою, адже в попередньому турі експеримент ледь не завершився втратою очок – Львів, який на старті сезону зазнав розгрому від Колоса, несподівано круто зіграв проти "біло-синіх" на НСК. "Містяни" грамотно перекривали лінії передач і пресингували недосвідчених центрбеків, а в другому таймі ще й зрівняли рахунок. Румунський наставник Динамо в перерві змушений був провести чотири заміни, які дали результат – кияни завдяки майстерності Шапаренка забили двічі наприкінці зустрічі.

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У всіх матчах поточного сезону динамівці демонстрували нестабільність, чергуючи відрізки домінування з тривалими провалами та падінням статистичних показників до непристойних цифр. Стилістично ж помітно, що команда Мірчі Луческу намагається грати обережно, зменшуючи кількість перехідних фаз, адже при агресивній роботи вони відкривають зони позаду – ця проблема Динамо стара, як світ. З чеснот можна відзначити повернення класу – Динамо, попри всі проблеми, здобуває результат у тих поєдинках, в яких це можливо, і вміє дотискати. Нічия проти Десни вибивається з цього списку, але чернігівцям відверто пощастило. На відміну від Шахтаря, АЗ і Гента.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Попов, Тимчик (Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Динамо

Минай: Попопич – Меліченко, Лопирьонок, Маткобожик, Саків – Ткачук, Голодюк – Кожанов, Нурієв, Сніжко – Шиндер

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шепелєв – Цітаішвілі, Лєднєв, Вербіч – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Поки що важко зрозуміти, наскільки переконливо нове Динамо може виглядати проти команд з нижньої половини таблиці – Олімпік розтрощили, але зі Львовом ледь не втратили очки. У цих поєдинках випадковість стояла поруч з проблемами киян, але більше одного голу в таких матчах вони не пропускали. Минай "біло-сині" впевнено били напіврезервним складом, але це було ще в Кубку України.

Минай точно може дати бій, але у підопічних Василя Кобіна помітні проблеми з креативом та виконанням в завершальній фазі. Через них у голи закарпатців на НСК не дуже віриться. За таких умов сподіватися на успішний результат у Києві важко. Динамо може утнути всяке, але "лиси" поки що не готові відбирати очки у грандів. Всьому свій час.

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