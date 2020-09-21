"Невооруженным глазом была заметна разница в классе футболистов. Мы теряли мяч на ровном месте. Соперник этим пользовался и забивал нам голы. Кроме того, фарт сегодня явно был на стороне Олимпика. Первый гол – рикошет. Затем мы пропустили второй мяч на контратаке.

Олимпик – Минай – 3:0 – видео голов и обзор матча

Не могу сказать, что мы играли плохо. Сильно повлияло на результат поединка индивидуальное мастерство футболистов, как наших, так и соперника. Мы очень много теряли мяч в простых ситуациях, особенно на чужой половине поля. А потом тратили много сил, чтобы вернуть его себе. Мы создали несколько хороших моментов, но, опять-таки, не хватило мастерства воплотить их в гол.

Олимпик наказал нас за наши же ошибки. Это и привело к такому итогу матча. Мы принимаем этот результат и двигаемся дальше. Да, неприятно проигрывать с таким счетом, но будут сделаны соответствующие выводы и будем улучшать нашу игру", – цитурует слова Кобина официальный сайт Олимпика.

Отметим, дончане разгромили Минай (3:0) в матче третьего тура УПЛ.

Олимпик разгромил Минай благодаря скандальному голу и дублю Шахаба