"Предложение от нас для Динамо действительно есть. В любом случае мы говорим о футболисте, который должен вырасти, это не сформированный игрок. Именно поэтому, если существуют экономические условия, связанные со стоимостью игрока, мы завершим переговоры. Если он не перейдет в наш клуб, это будет потому, что оценка будет слишком высокой по сравнению с нашими возможностями.

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Кроме того, если Динамо выйдет в групповой этап Лиги чемпионов и получит доходы от европейских соревнований, то это может все усложнить. Если трансфер Супряги не состоится, найти другого похожего на него игрока будет непросто. Федерико Сантандер – качественный игрок, но именно тренер решает, кого и как использовать.

В прошлом году Болонья подписала немало игроков, многие из которых не достигли 23 лет. Конечно, молодежный проект требует времени, но я чувствую огромное удовольствие и энтузиазм, и это дает мне толчок. Дайте нам время развить эту идею

Если Супряга все же не присоединится к нам, тогда я не исключаю выстрела в последнюю минуту. Мы стараемся хорошо оценить всех игроков, которые у нас есть, учитывая, что прошлый год, со всей историей вокруг главного тренера, был очень сложным и замедлил все операции", – цитирует Бигона Tuttomercatoweb.

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