"С предложением 26 сентября сыграть в Киеве, а уже матч второго круга провести в Ужгороде, ко мне обратился президент киевского Динамо Игорь Суркис. Мотивировал он эту просьбу тем, что динамовцам нужно качественно подготовиться к повторному противостоянию в Лиге чемпионов с бельгийским Гентом.

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В итоге руководство нашего клуба и главный тренер Василий Кобин согласились, приняв во внимание, что речь идет о команде, которая представляет Украину в Лиге чемпионов.

Конечно, выезд в Ужгород по возвращении из Бельгии существенно осложнил бы динамовцам восстановление сил перед ответным матчем с Гентом. Затем я позвонил Суркису, сообщил ему о нашем решении и, уже прощаясь, сказал: "Может, со временем, Минай окажется в похожей ситуации, и Динамо тоже пойдет нам навстречу", – резюмировал Копловиц в комментарии Metaratings.

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