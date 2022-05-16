Российский олигарх и приспешник Путина Роман Абрамович не спешит прощаться со своим детищем и вставляет палки в колеса.

Более недели назад Челси объявил о согласовании условий продажи клуба консорциуму во главе с Тоддом Бели. Но сейчас министры Великобритании обеспокоены тем, что договоренность может "развалиться" из-за отсутствия консенсуса с Абрамовичем, утверждает BBC .

Продажа Челси официально согласована – Абрамович больше не будет владельцем

Дело в том, что российский бизнесмен не спешит соглашаться с условиями продажи клуба, выставленными правительством. Согласно им, вырученные средства должны пойти на благотворительность. Пока юридического согласия на это Роман не предоставил, хотя раньше громко заявлял о благих намерениях .

Продажу клуба нужно оформить до конца мая-начала июня. Если согласие не будет достигнуто, то "синие" окажутся под угрозой отстранения от еврокубков или исключения из АПЛ из-за невозможности получить соответствующие лицензии. В общем, Челси угрожает даже банкротство.