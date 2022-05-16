Російський олігарх та поплічник Путіна Роман Абрамович не поспішає прощатись зі своїм дітищем і вставляє палки у колеса.

Понад тиждень тому Челсі оголосив про погодження умов продажу клубу консорціуму на чолі з Тоддом Бьолі. Та зараз міністри Великобританії занепокоєні, що домовленість може "розвалитись" через відсутність консенсусу з Абрамовичем, стверджує BBC.

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Річ у тім, що російський бізнесмен не поспішає погоджуватись на умови продажу клубу, виставлені урядом. Згідно з ними, виручені кошти повинні піти на благодійність. Поки що юридичної згоди на це Роман не надав, хоч раніше гучно заявляв про благі наміри.

Продаж клубу потрібно оформити до кінця травня-початку червня. Якщо згоди не буде досягнуто, то "сині" опиняться під загрозою відсторонення від єврокубків чи виключення з АПЛ через неможливість отримати відповідні ліцензії. Загалом Челсі грозить навіть банкрутство.

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