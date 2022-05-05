Пресс-секретарь Абрамовича заявил, что владелец Челси не отказался от идеи передать деньги с продажи клуба на благотворительность. Также россиянин не требовал возврата займа, который дал клубу, о чем сообщалось недавно.

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"Намерения Абрамовича относительно передачи средств от продажи Челси на благотворительность не изменились. С момента объявления о продаже клуба были определены высокопоставленные представители органов ООН и крупные мировые благотворительные организации, которым было поручено сформировать Фонд и составить план его деятельности. Абрамович не был вовлечен в эту работу, и ею самостоятельно руководили эксперты с многолетним опытом работы в гуманитарных организациях.

Также Абрамович не просил вернуть ему какой-либо заем – такие предположения абсолютно неправдивы. Как и предположение, что он повысил цену клубу в последнюю минуту. Он поощрял каждого претендента инвестировать в клуб – в частности, в Академию, женскую команду, необходимую реконструкцию стадиона, а также поддержку работы фонда Челси.

После санкций и других ограничений, наложенных на Абрамовича Великобританией, заем также стал предметом санкций ЕС, требующего дополнительных согласований. Это означает, что деньги будут заморожены. Абрамович не имеет доступа или контроля над этими средствами и не будет иметь никакого доступа или контроля над ними после продажи.

Он по-прежнему стремится найти хорошего опекуна для ФК Челси и убедиться, что вырученные средства пойдут на благие дела", – говорится в заявлении на официальном сайте лондонского клуба.

Напомним, британское правительство наложило жесткие санкции на Челси и Романа Абрамовича, имеющего тесные связи с Владимиром Путиным. Фактически российский олигарх силой заставили продать клуб, однако никакой выгоды он не получит. Часть денег используется на финансирование Челси в ближайшие годы, а остальные передадут в фонд помощи людям, пострадавшим от войны в Украине.

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