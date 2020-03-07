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Президент УЕФА Чеферин призвал Англию отказаться от Кубка лиги

08:54 26 Читати українською
Президент УЕФА Чеферин призвал Англию отказаться от Кубка лиги
Александер Чеферин / Фото из открытых источников

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин советует Англии последовать примеру Франции и отказаться от Кубка лиги, чтобы разгрузить календарь.

"Кубок лиги не будет проводиться во Франции. Осталась только Англия. Я думаю, все знают, что отказаться от него было бы лучше для всех.

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Проблема заключается в том, что через этот кубок вы финансируете множество клубов, которые находятся в не лучшем положении. Я понимаю все это. Кроме того, англичане – большие традиционалисты. Вам нравятся вещи, которые были актуальны целую вечность", – цитирует Чеферина издание Daily Mail.

Напомним, в Англии все чаще размышляют над тем, чтобы ликвидировать или реформировать один из кубков, объясняя это большим количеством матчей в сезоне и чрезвычайной загруженностью игроков. В частности, ранее наставник Манчсетер Сити Хосеп Гвардиола сравнивал Англию с другими странами, где "меньше матчей и, как следствие, качество игры выше", а главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп призвал изменить формат Кубка Англии и отменить переигровку матчей в случае ничьей.

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Англия УЕФА Кубок английской лиги Кубок Англии Александер Чеферин
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