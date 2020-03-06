Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та битва за трійку в Іспанії: топ-5 матчів євровікенду / Reuters

Дуель мадридського Атлетіко та Севільї, битва двох Борусій у Менхенгладбаху, каталонське-баскське протистояння на Камп Ноу, двобій Юнайтед із галасливими манчестерськими сусідами та Дербі Д'Італі в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Атлетіко – Севілья

7 березня, 17:00. Мадрид, Ванда Метрополітано

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У столиці Іспанії зійдуться головні претенденти на бронзові нагороди місцевої Ла Ліги. "Матрацники", схоже, пережили кризовий період і більш-менш стабільно набирають очки. Натомість Севілья почала трохи гальмувати. Нервіонці заледве пройшли румунський Клуж у Лізі Європи (дві нічиї і прохід далі завдяки голу на виїзді), а минулого тижня лише в доданий арбітром час вирвали перемогу в Осасуни, граючи в більшості весь другий тайм.

Враховуючи, що Севілью та Атлетіко розділяє Хетафе, а зовсім поруч Сосьєдад і Валенсія, поєдинок на Метрополітано автоматично перетворюється на двобій за 6 очок. Тим прикріше буде для обох команд, якщо вони поділять очки. Цей варіант цілком імовірний, оскільки прямо зараз хлопці Дієго Сімеоне та підопічні Хулена Лопетегі перебувають на одному рівні. За такої ситуації на перший план виходить індивідуальний клас виконавців. Зоряний час Жоау Феліша?

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Борусія Менхенгладбах – Борусія Дортмунд

7 березня, 19:30. Менхенгладбах, Борусія-парк

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Битва за місце в Лізі чемпіонів очікується і в Німеччині. Дербі Борусій важливе і в контексті чемпіонської інтриги. Наразі "джмелі" випереджають "жеребців" лише 2 бали (Борусія М має гру в запасі), а до першої Баварії – 4 пункти. Отже, цінність перемоги в 25-му турі неймовірна для обох колективів.

В останніх п'яти поєдинках Дортмунд здобув 4 перемоги, програвши лише перестрілку з Байєром (3:4). Натомість Гладбах не програвав, а внічию завершив двобої з ще одним конкурентом за медалі РБ Лейпциг (2:2) і міцним Хоффенхаймом (1:1). Господарі, хай і мають міцну оборону, проте мало забивають. Це робить дортмундців фаворитом, але жага помсти ("жеребці" двічі програли команді Фавра восени) може подарувати диво фанатам Гладбаха.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Барселона – Реал Сосьєдад

7 березня, 19:30. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Кіке Сетьєн розпочинає із чистого аркуша на Камп Ноу. Після невдачі в рамках ЛЧ у Неаполі та поразки в Ель Класіко в таборі "блаугранас" погіршився мікроклімат. А тут ще й у медіа з'явилися некомпліментарні діалоги тренера зі своїм помічником під час поєдинку на Бернабеу, що неабияк обурило зірок команди. У каталонців знову не дуже вірять, тому матч проти Сосьєдада буде хорошою нагодою осоромити скептиків.

У середу сан-себастьянці здолали Мірандес у матчі-відповіді Кубка Іспанії та вперше за 32 роки пробилися до фіналу турніру. Така близькість трофею невдовзі може змінити цілі команди на чемпіонат, однак наразі Реал Сосьєдад усе ще претендує на зону ЛЧ. Тому двобій у Барселоні обіцяє бути цікавим. Тим більше, нинішні "біло-блакитні" з табору команд, які не тільки дають грати супернику, а й грають самі.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

8 березня, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Юнайтед і Сіті в четвертій дуелі цього сезону спробують з'ясувати, хто сильніший. Поки перемагають виключно гості, тому "червоні дияволи" попереду – 2:1. Та два матчі Кубка ліги в січні продемонстрували, що клас підопічних Хосепа Гвардіоли вищий. Це погана новина для Юнайтед, яким потрібно перемагати в боротьбі за омріяну топ-4. Допоки Сіті позивається до УЄФА, командам Прем'єр-ліги не варто марити сподіваннями, що 5-те місце дасть змогу зіграти в ЛЧ наступного сезону.

Найбільшою втратою МЮ перед дербі ризикує стати Харрі Магуайр. Головна фігура в обороні команди Уле Гуннара Сульшера змушений був пропустити кубковий двобій із Дербі Каунті через ушкодження гомілкостопа. Наразі шанси центрбека зіграти проти Сіті можна оцінити 75 %. Та якщо він не зможе вийти на поле, то й шанси "містян" на перемогу можна буде оцінити подібним процентом.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ювентус – Інтер

8 березня, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум

Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Багатостраждальне Дербі д'Італія таки відбудеться зараз, а не на фініші чемпіонату. Через танці навколо перенесення матчів в умовах епідемії коронавірусу Інтер востаннє грав у Серії А ще 16 лютого, а Юве – 22-го. За цих умов у лідери вирвався римський Лаціо. Щоб не відпустити "орлів" у відрив перемога в неділю потрібна і туринцям, і міланцям. Сумно, що ймовірно матчу сезону пройде при порожніх трибунах.

Антоніо Конте повернеться туди, де став знаменитим, і спробує відновити шлях "нерадзуррі" до чемпіонства. Натомість "Стара синьйора" і цьогоріч не збирається перервати свою гегемонію у чемпіонаті. А тут ще й Кріштіану Роналду забив в 11-ти матчах італійської першості поспіль. Та минулого тижня Ювентус несподівано програв Ліону в рамках ЛЧ і тепер виглядає вразливим. Варто остерігатися, щоб зіркового португальця не затьмарив Ромелу Лукаку. Бельгійський гренадер вже так вчинив із Ібрагімовічем у Дербі делла Мадонніна місяць тому...

Прогноз "Футбол 24": 1:1