Клопп призвал сменить формат Кубка Англии

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп недоволен переигровкой против Шрусбери в рамках Кубка Англии.

"Переигровка действительно всем доставляют проблемы. Да, есть финансовая сторона, но нужно найти решение, потому что нельзя не принимать во внимание клубы. Нам нужно решение. Если бы была серия пенальти, Шрусбери мог бы пройти в следующий раунд. Разве у них есть такой состав, чтобы играть по три игры в неделю? Это и для них проблема.

Клопп заявил, что Ливерпуль получит отпуск вместо переигровки в Кубке Англии

Я не хочу быть тем, кто будет принимать это решение, но когда Шрусбери сравнял счет, я подумал: "Может, это судьба". Слышал мнения о финансовой важности переигровок для клубов из низших дивизионов и прочее, я на 100% понимаю это. Но переигровки – это не решение. Давайте найдем что-то другое", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что Ливерпуль не смог обыграть Шрусбери (2:2) и должен провести переигровку. Клопп уже заявил, что выставит на игру резервный состав.

"Работай на нас или убирайся вон": британский функционер уничтожил Клоппа и Ливерпуль за неуважение к Кубку Англии