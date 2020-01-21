Надо, чтобы год состоял из 400 дней, – Гвардиола предлагает отменить некоторые турниры в Англии

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно сверхсложного футбольного календаря в Англии.

"Нужно принять какое-то решение. Думаю, что необходимо сделать так, чтобы год состоял из 400 дней. Что касается Кубка английской лиги – уберите некоторые турниры. Отмените их полностью, так будет меньше игр. Меньше матчей, меньше соревнований, меньше команд, больше качества .

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Людям это понравится. Они смогут ходить в театры, в кино, рестораны, смотреть на салюты. В Германии и Испании меньше игр, намного меньше, чем здесь. В Бундеслиге 18 команд, а не 20, один кубок, а не два. У них есть перерыв, как и в Испании. Стадии Кубков проходят в 1 игру, а не в 2. Это большая разница.

Все это необходимо для защиты игроков. Они будут наслаждаться этим, люди тоже. Слишком много матчей, честно", – цитирует Гвардиолу издание Goal.

Напомним, Манчестер Сити в текущем сезоне продолжает борьбу сразу в четырех турнирах – чемпионате Англии, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.

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