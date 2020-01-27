"Работай на нас или убирайся вон": британский функционер уничтожил Клоппа и Ливерпуль за неуважение к Кубку Англии

Надменное поведение наставника английского Ливерпуля Юргена Клоппа нравится далеко не всем на Туманном Альбионе. С развернутой критикой немецкого специалиста выступил Энди Холт – владелец клуба Лиги 1 Аккрингтон Стэнли.

Гнев функционера наставник "красных" навлек на себя неоднозначным решением выставить молодежный состав на ответный поединок 4-го раунда Кубка Англии против Шрусбери. Подопечные Клоппа накануне не справились с "землеройками", выступающими в той же Лиге 1, поэтому теперь 4 февраля большинство игроков Шрусбери ждет поединок всей жизни на Энфилде.

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Но красивую историю испортил Клопп. Немецкий тренер Ливерпуля заявил, что основа мерсисайдцев и он сам в начале февраля будет находиться в отпуске (в АПЛ запланирован зимний перерыв). Как следствие, действиями "красных" будет руководить главный тренер команды U-23 Нил Критчли. Похожую функцию он уже выполнял в Кубке лиги, когда Ливерпулю пришлось играть против Астон Виллы за день до Клубного чемпионата мира. Однако, в этой ситуации защищать Клоппа в его атаке на Футбольную ассоциацию и старейший клубный турнир планеты вряд ли кто-то станет. Особенно после открытого письма владельца Акррингтона, которое Холт опубликовал в своем твиттере.

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"Юрген и Ливерпуль, вы позорите себя. Вы пятнаете свою репутацию. Задумайтесь над этим. Вы убиваете Кубок Англии. Уже есть призывы убить Кубок лиги. Вы убиваете нас.

Футбольная ассоциация Англии должна выиграть эту битву, иначе будет подорван авторитет их ведущего турнира. ФА должна выиграть битву либо завершить свою деятельность. Ливерпуль должен быть жестко раскритикован и серьезно оштрафован. Это не их футбол, а наш.

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Мы идем по этому пути, поэтому должны закончиться постоянные поражения в борьбе с жадностью АПЛ. Правительству и болельщикам, возможно, надо начать борьбу за нашу игру. При отсутствии сильных ФА и Английской футбольной лиги другого варианта не существует.

У нас торгуют стадионами, клубы ведут судебные споры, зарплаты не платят, а клубы исчезают, когда им указывают на дверь... Сколько ФА и АФЛ нужно еще доказательств, чтобы они осознали, что зашли слишком далеко? Футбол в беде: работай на нашу пирамиду или убирайся вон!", – написал он.

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К слову, через несколько часов после эмоционального поста Холта с официальным заявлением выступила и Футбольная ассоциация. Чиновники не осудили решение Клоппа, однако напомнили, что перед стартом сезона все клубы АПЛ, в том числе и Ливерпуль, согласились на то, чтобы переигровку 1/16 финала Кубка Англии произошла в начале зимней паузы 2-16 февраля.

He’s a disgrace.



I’ll never understand why top clubs and top @premierleague players don’t stand up and stay united with clubs and players further down the pyramid.



This is pure selfishness of the highest degree.



I’d drag myself out of bed to play the replay.



Because it’s... https://t.co/CwumQWA1mH — Andyh (@AndyhHolt) January 27, 2020

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