Президент УЄФА Чеферін закликав Англію відмовитися від Кубка ліги

Очільник Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін радить Англії взяти приклад з Франції і відмовитися від Кубка ліги, аби розвантажити календарь.

"Кубок ліги не буде проводитися у Франції. Залишилася лише Англія. Я думаю, всі знають, що відмовитися від нього було б краще для всіх.

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Проблема полягає в тому, що через цей кубок ви фінансуєте безліч клубів, які знаходяться у не найкращому становищі. Я розумію все це. Крім того, англійці – великі традиціоналісти. Вам подобаються речі, які були актуальними цілу вічність", – цитує Чеферіна видання Daily Mail.

Нагадаємо, в Англії все частіше розмірковують над тим аби ліквідувати або реформувати один з кубків, пояснюючи це величезною кількістю матчів у сезоні і надзвичайною завантаженістю гравців. Зокрема, раніше наставник Манчсетер Сіті Хосеп Гвардіола порівнював Англію з іншими країнами, де "менше матчів і, як наслідок, вища якість гри", а головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп закликав змінити формат Кубка Англії і відмінити перегравання матчів у випадку нічиєї.

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