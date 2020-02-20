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Президент ПСЖ ответил на обвинения в подкупе чиновника ФИФА

17:53 63 Читати українською
Президент ПСЖ ответил на обвинения в подкупе чиновника ФИФА
Нассер Аль-Хелаифи / The Express Tribune

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на обвинения в коррупции со стороны генеральной прокуратуры Швейцарии.

Аль-Хелаифи также является владельцем спортивных каналов BeIN Sports. Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в том, что права на трансляции чемпионатов мира 2018, 2022, 2026 и 2030 достались каналам Аль-Хелаифи благодаря подкупу бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

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"Как я неоднократно и горяче заявлял в течение трех лет, обвинения не имеют и никогда не имели никаких оснований, ни фактических, ни юридических. Сейчас это, наконец, неоспоримый факт, что соглашения на 2026 и 2030 годы были заключены без всякого неправомерного влияния сторон друг на друга в любой форме.

После публичного и частного, законного и незаконного судебного рассмотрения всех моих дел с меня были сняты все подозрения во взяточничестве, и дело было окончательно и бесповоротно прекращено. Несмотря на то, что дополнительное обвинение остается в силе, я имею все основания считать, что оно будет признано абсолютно безосновательным.

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Несмотря на то, что я сотрудничал со всеми уполномоченными органами в ходе судебного процесса, трехлетнее расследование характеризовалось постоянными утечками, дезинформацией и неустанными действиями по нанесению вреда моей репутации в средствах массовой информации – совершенно без внимания к фактам и понятию надлежащей правовой процедуры.

По этой причине я попросил швейцарскую власть нарушить уголовное расследование по факту того, как проводится расследование. Я также оставляю за собой право принимать меры против определенных средств массовой информации, которые в течение трех лет неоднократно публиковали статьи, не подкрепленные фактами и чаще основаны на незаконных источниках и, что очень показательно, в некоторых случаях, на сфальсифицированных и сфабрикованных материалах, чтобы поддержать линию о моей предполагаемой вине", – цитирует Аль-Хелаифи Goal.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция ФИФА Нассер Аль-Хелаифи
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