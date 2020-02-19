Неймар "наехал" на ПСЖ после поражения от Боруссии Д в первом матче 1/8 ЛЧ

Бразильский нападающий французского клуба Неймар нашел виновных в поражении своей команды.

"Трудно было не играть на протяжении четырех матчей подряд, но это был не мой выбор. Это решение клуба, врачей. Мы много говорили, и мне это не нравилось. Я хотел играть и чувствовал себя хорошо, но клуб испугался, и это отразилось на мне", – приводит слова Неймара RMC Sports.

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Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия, благодаря двум голам норвежского нападающего Эрлинга Холанда, одержала волевую победу над ПСЖ. Неймару удалось забить на 76-й минуте. Ответный матч состоится 11 марта.

К слову, перед матчем с Боруссией Неймар пропустил три поединка в чемпионате Франции и одну игру в Кубке страны.

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