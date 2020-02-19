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Неймар "наехал" на ПСЖ после поражения от Боруссии Д в первом матче 1/8 ЛЧ

11:32 205 Читати українською
Неймар "наехал" на ПСЖ после поражения от Боруссии Д в первом матче 1/8 ЛЧ
Неймар / Твиттер ПСЖ

Бразильский нападающий французского клуба Неймар нашел виновных в поражении своей команды.

69’ Эрлинг Холанд
77’ Эрлинг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Эрлинг Холанд
76’ Неймар
77’ Эрлинг Холанд

"Трудно было не играть на протяжении четырех матчей подряд, но это был не мой выбор. Это решение клуба, врачей. Мы много говорили, и мне это не нравилось. Я хотел играть и чувствовал себя хорошо, но клуб испугался, и это отразилось на мне", – приводит слова Неймара RMC Sports.

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Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия, благодаря двум голам норвежского нападающего Эрлинга Холанда, одержала волевую победу над ПСЖ. Неймару удалось забить на 76-й минуте. Ответный матч состоится 11 марта.

К слову, перед матчем с Боруссией Неймар пропустил три поединка в чемпионате Франции и одну игру в Кубке страны.

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Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ
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Неймар Неймар Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд ПСЖ ПСЖ Боруссия Дортмунд - ПСЖ
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