Экс-звезда Шахтера продолжит выступать в Европе
20:12 - Читати українською
Защитник Лилля Исмаили решил пролонгировать сотрудничество с "догами".
Лилль в своем Instagram сообщил о продлении соглашения с Исмаили.
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Бразильский экс-защитник Шахтера подписал контракт с "догами" до 2025 года. Исмаили выступает за Лилль с августа 2022 года, когда бесплатно перебрался во Францию из Шахтера.
В текущем сезоне бразильский защитник сыграл в 38 матчах за Лилль, в которых отметился голом и 2 ассистами. Исмаили выступал за Шахтер с февраля 2013-го года по август 2022-го.
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