Президент ПСЖ відповів на звинувачення у підкупі чиновника ФІФА

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі відреагував на звинувачення у корупції з боку генеральної прокуратури Швейцарії.

Аль-Хелаїфі також є власником спортивних каналів BeIN Sports. Генеральна прокуратура Швейцарії висунула звинувачення в тому, що права на трансляції чемпіонатів світу 2018, 2022, 2026 і 2030 дісталися каналам Аль-Хелаїфі завдяки підкупу колишнього генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке.

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"Як я неодноразово і гаряче заявляв протягом трьох років, звинувачення не мають і ніколи не мали жодних підстав, ні фактичних, ні юридичних. Зараз це, нарешті, незаперечний факт, що угоди на 2026 і 2030 роки були укладені без жодного неправомірного впливу сторін одна на одну в будь-якій формі.

Після публічного і приватного, законного і незаконного судового розгляду всіх моїх справ з мене були зняті всі підозри в хабарництві, і справа була остаточно і безповоротно припинена. Незважаючи на те, що додаткове обвинувачення залишається в силі, я маю всі підстави вважати, що воно буде визнано абсолютно безпідставним.

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Незважаючи на те, що я співпрацював з усіма уповноваженими органами в ході судового процесу, трирічне розслідування характеризувалося постійними витоками, дезінформацією і невпинними діями по нанесенню шкоди моїй репутації в засобах масової інформації – абсолютно без уваги до фактів і поняття належної правової процедури.

З цієї причини я попросив швейцарську влада порушити кримінальне розслідування за фактом того, як проводиться розслідування. Я також залишаю за собою право вживати заходів проти певних засобів масової інформації, які протягом трьох років неодноразово публікували статті, не підкріплені фактами і частіше засновані на незаконних джерелах і, що дуже показово, в деяких випадках, на сфальсифікованих і сфабрикованих матеріалах, щоб підтримати лінію про мою передбачувану провину", – цитує Аль-Хелаїфі Goal.

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