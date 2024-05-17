"Вчера меня признали не виновным в этой ситуации, поскольку не было никаких высказываний в сторону игрока, который меня обвиняет в этих громких словах.

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Этот инцидент был придуман игроком команды соперника, который пытался меня спровоцировать всю игру, но у него не получилось. И после игры он сказал, что я расист. Для чего он это сделал и придумал все, я не понимаю. Дело закрыто и я не виноват", – сказал Игнатенко в комментарии Tribuna.

Напомним, в матче 34-го тура Лиги 2 против Дюнкерка (2:0) защитник гостей Альюн Ба обвинил украинца в расизме – якобы Даниил обозвал сенегальца "black pussy" (дословно "черная киска", но подтекстом – "черный урод, разнеженный"). Накануне Дисциплинарный комитет лиги поставил точку в этом деле.

К слову, в текущем сезоне Игнатенко провел за Бордо 33 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. "Жирондинцы" после 37-ми туров идут в турнирной таблице Лиги 2 на тринадцатой строчке, набрав 47 очков.

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