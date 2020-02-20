ПСЖ в центре скандала – президенту клуба предъявили обвинение за продажу прав на трансляции чемпионатов мира

Скандал относительно дачи взятки генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи выходит на новый уровень.

Президенту французского ПСЖ и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций, сообщает официальный сайт генеральной прокуратуры Швейцарии.

ПСЖ принял решение относительно будущего Мбаппе

Обвинение также предъявлено бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке – экс-руководителя подозревают в получении взяток и фальсификации документов.

Генеральная прокуратура Швейцарии считает, что в период с 2013 по 2015 годы Вальке использовал свое положение в ФИФА, чтобы права на трансляции международных турниров в Италии и Греции достались определенным компаниям. Речь идет о чемпионатах мира и Кубка конфедераций за период с 2018 по 2030 годы. Бывший глава получил три платежа на общую сумму 1,25 млн евро. Кроме того, по данным следствия, Аль-Хелаифи передал Вальке виллу на Сардинии в качестве вознаграждения за телеправа.

У швейцарской прокуратуры были опасения, что Нассер может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы избежать расследования о взятках ФИФА, поскольку занимает в катарском правительстве пост министра без портфеля. Однако, следователем все-таки удалось его допросить.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі