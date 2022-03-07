Французский функционер уверен, что украинские игроки должны продолжать играть в футбол.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола обратился в УЕФА с просьбой открыть специальное трансферное окно для украинских клубов, сообщает Voetbalprimeur.

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Руководитель "ткачей" считает, что выступающим в Украине легионерам нужно дать возможность продолжить карьеру, несмотря на войну, которую развязала Россия. К слову, о трансферном спецокне раньше упоминал и Дарио Срна.

Напомним, Лион ранее присоединился к ряду клубов, решивших помочь пострадавшим от войны украинцам и выделил 50 тысяч евро международной организации ЮНИСЕФ.

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