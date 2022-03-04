Президент Лиона Жан-Мишель Ола отчитался о помощи украинским детям после вторжения российских оккупантов на наши земли.

Лион выделил 50 тысяч евро в фонд UNICEF, помогающий детям в Украине, сообщает официальный сайт клуба.

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"Мир спорта смог отреагировать и мобилизовался единым голосом за мир. Проблемы, которые есть перед нами, требуют, чтобы мы продемонстрировали солидарность – Лион приобщается. Хотим еще раз показать, что спорт помогает национальной сплоченности, как и международной", – отметил президент "ткачей" Жан-Мишель Ола.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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