Нидерландцы не остались в стороне то кровавых событий в нашем государстве.

ПСВ приобщился к помощи пострадавшим украинцам в войне с Россией, сообщает пресс-служба клуба.

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Перед матчем 25-го тура Эредивизи против Хераклеса "красно-белые" провели сбор средств для жертв российского вторжения в Украину. Кроме того, футболки игроков команды и капитанская повязка Марио Гётце (оформленная в стиле украинского флага) выставлены на благотворительный аукцион, вырученные деньги из которого также пойдут на помощь пострадавшим украинцам.

К слову, в этом поединке ПСВ победил со счетом 3:1, а во время матча было собрано 12 500 евро.

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