Французький функціонер переконаний, що українські гравці повинні продовжувати грати у футбол.

Президент Ліона Жан-Мішель Ола звернувся до УЄФА з проханням відкрити спеціальне трансферне вікно для українських клубів, повідомляє Voetbalprimeur.

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Очільник "ткачів" вважає, що легіонерам, котрі виступають в Україні, потрібно дати можливість продовжити кар'єру, незважаючи на війну, яку розв'язала Росія. До слова, про трансферне спецвікно раніше згадував і Даріо Срна.

Нагадаємо, Ліон раніше долучився до низки клубів, які вирішили допомогти постраждалим від війни українцям і виділив 50 тисяч євро міжнародній організації ЮНІСЕФ.

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