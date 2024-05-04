Экс-клуб украинца бунтует в империи Ман Сити – фанаты сорвали матч за несколько минут до вылета в третий дивизион
Далеко не все наслаждаются своим пребыванием в структуре City Football Group.
Труа оказался на пороге вылета в третий дивизион Франции. Для сохранения надежд на выживание шампанцам нужно было дома одолеть Валансьен, который уже давно попрощался с Лигой 2. Впрочем, до 89-й минуты на табло светился счет 1:1.
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Фанаты Труа потеряли контроль и забросали поле файерами. Рефери принял решение досрочно завершить игру. Труа осудил поведение собственных болельщиков и теперь ждет приговор дисциплинарного комитета. Очень вероятно техническое поражение, которое окончательно отправит шампанцев в третий дивизион.
Поклонники Труа давно протестуют против действий City Football Group, которая приобрела клуб в 2020 году. Все началось с оптимистичного возвращения в элиту, но задержаться удалось лишь на 2 сезона. В нынешней кампании ужас продолжился. Фанаты разъярены, что об их команде забыли, пока другие проекты CFG сверкают благодаря инвестициям (Жирона, Ман Сити). Напомним, недавно Труа принадлежал украинский форвард Николай Кухаревич.
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