Далеко не все наслаждаются своим пребыванием в структуре City Football Group.

Труа оказался на пороге вылета в третий дивизион Франции. Для сохранения надежд на выживание шампанцам нужно было дома одолеть Валансьен, который уже давно попрощался с Лигой 2. Впрочем, до 89-й минуты на табло светился счет 1:1.

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Фанаты Труа потеряли контроль и забросали поле файерами. Рефери принял решение досрочно завершить игру. Труа осудил поведение собственных болельщиков и теперь ждет приговор дисциплинарного комитета. Очень вероятно техническое поражение, которое окончательно отправит шампанцев в третий дивизион.

Поклонники Труа давно протестуют против действий City Football Group, которая приобрела клуб в 2020 году. Все началось с оптимистичного возвращения в элиту, но задержаться удалось лишь на 2 сезона. В нынешней кампании ужас продолжился. Фанаты разъярены, что об их команде забыли, пока другие проекты CFG сверкают благодаря инвестициям (Жирона, Ман Сити). Напомним, недавно Труа принадлежал украинский форвард Николай Кухаревич.

Chaotic scenes in Ligue 2.



Troyes owned by the City Football Group sit on the brink of two successive relegations.



Their match abandoned at 1-1 against bottom-placed VAFC.



pic.twitter.com/JCdgMIPG1u — Get French Football News (@GFFN) May 3, 2024

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