Война в Украине может повлечь за собой массовый уход легионеров из клубов УПЛ. Есть вероятность, что все иностранные футболисты покинут украинские клубы, а ФИФА и УЕФА готовы открыть окно трансфера исключительно для клубов из Украины.

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"Президент УЕФА Чеферин сказал, что ни один иностранец не поедет бесплатно. ФИФА и УЕФА в скором времени откроют специальное трансферное окно для всех иностранцев, выступающих в Украине. С тренерским штабом Де Дзерби еще будет разговор", – поделился Срна в комментарии Денисов Time.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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