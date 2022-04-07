Руководитель черниговского клуба очень внимательно подошел к празднику Благовещения, который сегодня отмечали православные христиане.

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Левин посетил одну из церквей Киева и даже надел рясу священника. "В Благовещение Пресвятой Богородицы молились за мир. Вести о мире всем нам", – подписал фото Левин.

Добавим, что сейчас перспективы Десны выглядят откровенно печально. Игроки остались без зарплаты и самостоятельно ищут работу, а стадион им. Гагарина превратился в руины в результате масштабных обстрелов россиян по Чернигову.

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