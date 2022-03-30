Среди жителей Чернигова нашлись мародеры, которые "обчистили" арену Десны.

Президент Десны ответил на обвинение в том, что клуб оставил на произвол судьбы своих игроков

После обстрелов россиян стадион им. Гагарина превратился в руины, однако внутри оставалось немало техники. Мародеры воспользовались ситуацией, утащив телевизоры, реабилитационные аппараты и другие вещи. В эфир YouTube-канала Бомбардир попал и кабинет главного тренера Десны Александра Рябоконя – из окна можно заметить воронку от снаряда глубиной 3-4 метра.

Напомним, чемпионат Украины должен был возобновиться 25 февраля, однако днем ранее российские оккупанты начали коварное вторжение на наши территории.

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