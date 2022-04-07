Керівник чернігівського клубу дуже уважно підійшов до свята Благовіщення, яке сьогодні відзначали православні християни.

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Левін відвідав одну з церков Києва і навіть одягнув рясу священника. "У Благовіщення Пресвятої Богородиці молилися за мир. Звістки про мир усім нам", – підписав світлину Левін.

Додамо, що зараз перспективи Десни виглядають відверто сумно. Гравці залишилися без зарплати і самостійно шукають роботу, а стадіон ім. Гагаріна перетворився на руїни внаслідок масштабних обстрілів росіян по Чернігову.

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