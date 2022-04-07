Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже шістнадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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16:20. Суркіс, гравці та тренери Динамо підтримували молодіжку в матчі Юнацької ліги УЄФА.

15:25. Гравці Динамо U-19 вийшли на матч проти Спортінга в Юнацькій лізі УЄФА, загорнувшись в українські прапори.

Dynamo's players come out for the game vs Sporting covered in Ukrainian flags. pic.twitter.com/1hA7cSbTgA — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2022

14:55. Черговий український стадіон зазнав шокуючих пошкоджень – там проводила тренування місцева команда.

14:30. Екс-форвард збірної України може перебратися в Туреччину – він так і не дебютував за Полісся в офіційному матчі через напад Росії.

13:50. Знаменитий грузинський клуб допоміг українським переселенцям, якими опікується Шахтар у Львові.

13:25. Шахтар починає збори у Туреччині – українці вже очікують на легіонерів та тренерів.

13:00. "Страшна вирва глибиною 5-6 метрів": батько відомого олімпійця показав жахливі кадри стадіону в Чернігові.

12:30. Буффон особисто зустрівся з юним українським футболістом, якому вже знайшли команду в Італії – емоційне відео.