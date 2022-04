Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже шістнадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



16:20. Суркіс, гравці та тренери Динамо підтримували молодіжку в матчі Юнацької ліги УЄФА.

15:25. Гравці Динамо U-19 вийшли на матч проти Спортінга в Юнацькій лізі УЄФА, загорнувшись в українські прапори.

Dynamo's players come out for the game vs Sporting covered in Ukrainian flags. pic.twitter.com/1hA7cSbTgA