Росія напала на Україну: нищівні удари по стадіонах, Шахтар вже за кордоном (LIVE)
Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!
Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже шістнадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.
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16:20. Суркіс, гравці та тренери Динамо підтримували молодіжку в матчі Юнацької ліги УЄФА.
15:25. Гравці Динамо U-19 вийшли на матч проти Спортінга в Юнацькій лізі УЄФА, загорнувшись в українські прапори.
Dynamo's players come out for the game vs Sporting covered in Ukrainian flags. pic.twitter.com/1hA7cSbTgA— Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2022
14:55. Черговий український стадіон зазнав шокуючих пошкоджень – там проводила тренування місцева команда.
14:30. Екс-форвард збірної України може перебратися в Туреччину – він так і не дебютував за Полісся в офіційному матчі через напад Росії.
13:50. Знаменитий грузинський клуб допоміг українським переселенцям, якими опікується Шахтар у Львові.
13:25. Шахтар починає збори у Туреччині – українці вже очікують на легіонерів та тренерів.
13:00. "Страшна вирва глибиною 5-6 метрів": батько відомого олімпійця показав жахливі кадри стадіону в Чернігові.
12:30. Буффон особисто зустрівся з юним українським футболістом, якому вже знайшли команду в Італії – емоційне відео.