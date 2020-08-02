"После первой тренировки не чувствовал своих ног": Кадири выделил ключевые моменты в работе с Луческу

"Мы все находимся в хорошем настроении, рады вернуться к тренировкам. Предсезонная подготовка – важный этап, хотя и сложный. Мы тяжело работаем, чтобы провести сезон на высоком уровне. Мирча Луческу – профессионал своего дела. Его очень уважают в команде. Сейчас мы много работаем над тактикой – как обороняться, играть компактно, выходить из обороны в атаку. Те вещи, которые необходимы в футболе. Это то, что нам надо. Он учит нас многому, тому, чем мы должны владеть и уметь.

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Приход нового главного тренера – большая мотивация. У всех горят глаза на тренировке. Каждый сейчас борется за свое игровое время и место в стартовом составе. Все стараются и работают на максимуме. После первой тренировки не чувствовал своих ног, мы много бегали. Но это нормально после отпуска. Провели две тренировки – утреннюю и вечернюю. Завтра будем заниматься по такому же графику. Входим в рабочий ритм и тренировочный процесс", – сказал Кадири в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, киевляне планируют провести все тренировочные сборы на собственной базе в Конча-Заспе. Первый официальный матч под руководством Луческу – Суперкубок Украины против Шахтера, который состоится 25 августа.

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