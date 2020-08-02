Динамо розпочало повноцінні передсезонні збори – особистий контроль братів Суркісів і старі нові обличчя серед гравців

Динамо провело третій день тренувань після виходу основної групи гравців з відпустки.

Вчора (1 серпня) команда вперше провела два повноцінні заняття за день, тобто передсезонні збори почалися "по-справжньому", інформує офіційний сайт киян.

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Вечірню сесію відвідали брати Суркіси, які встигли поговорити з головним тренером Мірчею Луческу. Також слід звернути увагу на повернення старих нових гравців Динамо після оренд в інших клубах. Це Роман Вантух (Олександрія), Жерсон Родрігес (Анкарагюджю), Сергій Булеца і Владислав Супряга (обидва – СК Дніпро-1). Щоправда, Родрігес і Супряга поки тренувалися за індивідуальною програмою.

Динамівці проведуть два тренування і сьогодні, у понеділок вранці – ще одне, а ввечері – тренувальний матч-двосторонку. Потім гравці матимуть незначний відпочинок вдома, а 4 серпня знову зберуться на базі в Конча-Заспі.

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