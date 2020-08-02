toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Динамо розпочало повноцінні передсезонні збори – особистий контроль братів Суркісів і старі нові обличчя серед гравців

08:27 - Читать на русском
Динамо розпочало повноцінні передсезонні збори – особистий контроль братів Суркісів і старі нові обличчя серед гравців
Мірча Луческу / Сайт Динамо

Динамо провело третій день тренувань після виходу основної групи гравців з відпустки.

Вчора (1 серпня) команда вперше провела два повноцінні заняття за день, тобто передсезонні збори почалися "по-справжньому", інформує офіційний сайт киян.

Динамо розглядає відразу чотирьох гравців з чемпіонату Бразилії, – журналіст

Вечірню сесію відвідали брати Суркіси, які встигли поговорити з головним тренером Мірчею Луческу. Також слід звернути увагу на повернення старих нових гравців Динамо після оренд в інших клубах. Це Роман Вантух (Олександрія), Жерсон Родрігес (Анкарагюджю), Сергій Булеца і Владислав Супряга (обидва – СК Дніпро-1). Щоправда, Родрігес і Супряга поки тренувалися за індивідуальною програмою.

Динамівці проведуть два тренування і сьогодні, у понеділок вранці – ще одне, а ввечері – тренувальний матч-двосторонку. Потім гравці матимуть незначний відпочинок вдома, а 4 серпня знову зберуться на базі в Конча-Заспі.

"Ведемо деякі трансфери": новий тренер знайшов у Динамо найкращого вчителя і легенду МЮ – амбітні цілі та ЛЧ

blog_ava
Провал Маліновського та Ко у боротьбі за друге місце у відеоогляді матчу Аталанта – Інтер – 0:2
06:00
1224
Теги
Григорій Суркіс Ігор Суркіс Сергій Сергій Булеца Мірча Мірча Луческу Владислав Владислав Супряга Роман Роман Вантух Жерсон Жерсон Родрігес Динамо Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
26
хв
СПАЛ
19:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук