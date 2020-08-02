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Динамо начало полноценные предсезонные сборы – личный контроль братьев Суркисов и старые новые лица среди игроков

08:27 - Читати українською
Динамо начало полноценные предсезонные сборы – личный контроль братьев Суркисов и старые новые лица среди игроков
Мирча Луческу / Сайт Динамо

Динамо провело третий день тренировок после выхода основной группы игроков из отпуска.

Вчера (1 августа) команда впервые провела два полноценных занятия в день, то есть предсезонные сборы начались "по-настоящему", информирует официальный сайт киевлян.

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Вечернюю сессию посетили братья Суркисы, которые успели поговорить с главным тренером Мирчей Луческу. Также следует обратить внимание на возвращение старых новых игроков Динамо после аренд в других клубах. Это Роман Вантух (Александрия), Жерсон Родригес (Анкарагюджю), Сергей Булеца и Владислав Супряга (оба – СК Днепр-1). Правда, Родригес и Супряга пока тренировались по индивидуальной программе.

Динамовцы проведут две тренировки и сегодня, в понедельник утром – еще одну, а вечером – тренировочный матч двусторонку. Затем игроки будут иметь незначительный отдых дома, а 4 августа вновь соберутся на базе в Конча-Заспе.

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