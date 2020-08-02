"Після першого тренування не відчував своїх ніг": Кадірі виділив ключові моменти у роботі з Луческу

"Ми всі перебуваємо в доброму гуморі, раді повернутися до тренувань. Передсезонна підготовка – важливий етап, хоч і складний. Ми важко працюємо, щоб провести сезон на високому рівні. Мірча Луческу – професіонал своєї справи. Його дуже поважають в команді. Зараз ми багато працюємо над тактикою – як оборонятися, грати компактно, виходити з оборони в атаку. Ті речі, які необхідні в футболі. Це те, що нам треба. Він вчить нас багато чому, тому, чим ми повинні володіти і вміти.

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Прихід нового головного тренера – велика мотивація. У всіх горять очі на тренуванні. Кожен зараз бореться за свій ігровий час і місце в стартовому складі. Всі стараються і працюють на максимумі. Після першого тренування не відчував своїх ніг, ми багато бігали. Але це нормально після відпустки. Провели два тренування – ранкове та вечірнє. Завтра будемо займатися за таким же графіком. Входимо в робочий ритм і тренувальний процес", – сказав Кадірі в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни планують провести всі тренувальні збори на власній базі в Конча-Заспі. Перший офіційний матч під керівництвом Луческу – Суперкубок України проти Шахтаря, який відбудеться 25 серпня.

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