"Колос всегда ставил задачу отобрать очки у Динамо. Были и скандальные матчи между этими командами. Колос также всегда был неудобным соперником для киевлян и пытался дать бой. Но сегодняшнему Динамо сложно дать бой – это факт.

"Киевский ураган смыл в канализацию все амбиции Колоса": Метревели сравнил уровень нынешнего Динамо с прошлогодним

Уже на 10-й минуте было понятно, что разгрома Колосу не избежать, но я не думал, что "бело-синие" так легко уничтожат своего оппонента. Однако Динамо набрало хороший ход и в тонусе вкатывается в сезон Лиги чемпионов. Признаюсь, что после команды Лобановского я еще не видел столь сильного Динамо – скоростного, мощного, демонстрирующего интенсивный футбол, за которым соперники не успевают", - сказал Венглинский в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Динамо в последнем туре поиздевалось над Колосом, забив в ворота ковалевской команды 7 безответных мячей и оставив ее без главного тренера. "Бело-синие" лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на три очка.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва