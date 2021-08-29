Колос после грандиозного разгрома от Динамо остался без наставника. Руслан Костышин подал в отставку.

Накануне Колос уступил Динамо со счетом 0:7. Костышин уже на послематчевой пресс-конференции анонсировал разговор с президентом клуба. Ее итогом стало увольнение. В данный момент исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Кузнецов, работавший помощником Костишына.

Динамо – Колос – 7:0 – видео голов и обзор матча

"Руслан Костышин подал в отставку, о чем сообщил президенту клуба сегодня утром. Андрей Засуха принял это решение и предложил специалисту остаться работать в структуре клуба. Костышин, в свою очередь, согласился и остается работать в Колосе", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Добавим, что под руководством Руслана Костышина Колос прошел путь от любительского коллектива чемпионата Киевской области к клубу уровня УПЛ и участника еврокубков.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва