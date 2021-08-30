"Колос завжди ставив завдання відібрати очки у Динамо. Були і скандальні матчі між цими командами. Колос також завжди був незручним суперником для киян і намагався дати бій. Але сьогоднішньому Динамо складно дати бій – це факт.

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Вже на 10-й хвилині було зрозуміло, що розгрому Колосу не уникнути, але я не думав, що "біло-сині" так легко знищать свого опонента. Однак Динамо набрало хороший хід і в тонусі вкочується в сезон Ліги чемпіонів. Зізнаюся, що після команди Лобановського я ще не бачив такого сильного Динамо – швидкісного, потужного, яке демонструє інтенсивний футбол, за яким суперники не встигають", – сказав Венглинський у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Динамо в останньому турі познущалось над Колосом, забивши у ворота ковалівської команди 7 сухих м'ячів і залишивши її без головного тренера. "Біло-сині" лідирують у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на три очки.

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