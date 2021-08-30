"Киевский ураган смыл в канализацию все амбиции Колоса и все их достижения.

"Ты чего свистишь? Я рукой играю?": Сидорчук сверхэмоционально отреагировал на "горчичник" в матче с Колосом

Если ковалевцы найдут в себе силы и займут 3-4 место – все равно это будет пятном на их истории. Динамо сыграло в очень агрессивный футбол. Киевляне выглядят сильнее, чем в прошлом сезоне", – сказал Метревели в программе "Великий футбол".

Напомним, Динамо в последнем туре поиздевалось над Колосом, забив в ворота ковалевской команды 7 безответных мячей и оставив ее без главного тренера. "Бело-синие" лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на три очка.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва