Ничья в матче между Полесьем и Зарей (1:1) не устроила ни одного из соперников. Житомиряне потеряли очки в борьбе за место в еврокубках, а луганчане считают баллы, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге. По мнению тренера Зари Юрия Коваля, судьба его команды будет решаться в последнем туре.

Скандальное удаление игрока Динамо в видеообзоре матча Полесье – Заря – 1:1

"Нам исполнился 101 год, – рассказал после игры тренер Зари Юрий Коваль. – Нас отличает то, что команда умеет демонстрировать характер. Мы его показали. Немного перестроились тактически, соперник не был к этому готов. Удалось сравнять счет.

Чемпионат у нас сейчас интересный. В каждом матче борьба за зачетные пункты и для многих все окончательно может решиться в последнем туре".

Полесье в большинстве не смогло победить Зарю – житомиряне остаются вне зоны еврокубков