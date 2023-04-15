В субботу 2-й тур в Группе выбывания завершало три поединка. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, Группа выбывания, 2-й тур

ФСК Мариуполь – Полтава – 2:4

Голы: Быковский, 2, Литюк, 62 – Стрельцов, 13, Щербак, 55, 64, 74

Прикарпатье – Скорук – 1:1

Голы: Барчук, 54 – Перебора, 65

Диназ – Горняк-Спорт – 1:0

Гол: Кириченко, 69

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Полтава на выезде одолела ФСК Мариуполь. Экс-хавбек Шахтера Игорь Быковский уже на 2-й минуте вывел азовцев вперед, однако на перерыв гости ушли при ничейном счете. Во втором тайме Щербак оформил хет-трик, который голом разбавил Литюк. Как следствие, Полтава набрала 11 очков и идет в турнирной таблице Группы выбывания шестой, Мариуполь с 5 пунктами предпоследний.

Прикарпатье расписало ничью со Скоруком. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Барчук точно замкнул прострел от Сондея в левый угол – кипер в падении пытался дотянуться, но... Уже через 10 минут гости отыгрались: после навеса с фланга игрок днепровцев оказался на газоне, но арбитр не успел свистнуть – Перебора подхватил сферу и добил ее в ближний угол. Ничья принесла Прикарпатью 11 очков и пятую строчку, Скорук с 13-ю баллами третий.

В еще одном матче Диназ минимально переиграл Горняк-Спорт, поднявшись на четвертую строчку. Команда из Горишних Плавней продолжает идти последней и является главным фаворитом на понижение в классе.

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