МФК Металлург и Карпаты Львов встречались во 2-м туре чемпионской группы Первой лиги. Читайте отчет о поединке в Моршине на "Футбол 24".

Первая лига. Чемпионская группа, 2 тур

МФК Металлург – Карпаты Львов – 0:1

Гол: Сидоров, 36 (авт)

Металлург в прошлом туре создал сенсацию, в скандальном матче нанеся Полесью первое поражение в сезоне. Карпаты тоже набрали три очка, одолев дома Кремень. Перед поединком в Моршине (именно там базируется команда Владимира Микитина) Металлург опережал "львов" на 1 балл. Соответственно, победа позволяла подопечным Андрея Тлумака обойти запорожцев и ворваться в топ-4 – зону переходных матчей.

Первые минуты прошли без моментов. Можно вспомнить разве что очень неудачный удар Полевого со штрафного. Андрей Тлумак вынужден был проводить быструю вынужденную замену – Горбунов на скользком поле травмировал пах и завершил игру. Вместо него вышел Иван Когут.

Игру трудно было назвать зрелищной. Карпаты вообще не атаковали, а Металлург больше владел мячом, однако угрозы воротам Ильющенкова тоже не было. Несмотря на это, гол в первом тайме был. На 36-й минуте Кожанов подал угловой, кипер Металлурга махнул мимо мяча, который от головы Алексея Сидорова влетел в сетку. В прошлом туре нападающий запорожцев забил дважды Полесью, а сегодня поразил свои ворота. Запорожцы имели вопросы к арбитру, но нарушение правил рефери не зафиксировал. Автогол помог львовянам выиграть первый тайм, который завершался под настоящим весенним ливнем.

После перерыва сценарий игры не изменился. "Зелено-белые" действовали на удержание счета и, по сути, ничего не позволили создать номинальным хозяевам. Тяжелое поле играло на руку львовянам, ведь защищаться в таких условиях куда легче, чем атаковать. Лишь в компенсированное время запорожцы имели момент после ошибки Ильющенкова, но подстраховал Когут.

0:1 – Карпаты выиграли второй матч подряд и обошли Металлург в таблице. Команда Тлумака набрала 12 очков и поднялась на 4 место, в зону переходных матчей.