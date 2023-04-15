"Полесье всегда будет играть только на победу, а неудачи делают нас сильнее. Для меня в футболе незыблемым является принцип, что результат на поле для обеих команд решается в равных условиях и честной борьбе.

Президент клуба Первой лиги купит VAR для УАФ, – источник

Я не хочу анализировать ошибки судей в матчах моей команды, поэтому готов помочь арбитрам этих ошибок избежать. Мое решение о приобретении машины VAR – это решение минимизировать спорные эпизоды.

Я финансирую установку в автомобиль оборудования VAR и передаю его на баланс судейского корпуса УАФ. Автомобиль будет обслуживать не только игры Полесья, но и других команд УПЛ и Первой лиги. Считайте, что это моя инвестиция в справедливый результат на поле для всех украинских клубов", – цитирует Буткевича официальный сайт Полесья.

К слову, президент житомирян стал первым в истории украинского футбола владельцем клуба, который за свой счет профинансировал систему VAR.

Полесье сенсационно уступило Металлургу, проиграв впервые в сезоне – удаление, которое в АПЛ потянуло на 8 матчей бана