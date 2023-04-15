У суботу 2-й тур у Групі вибування другого за силою дивізіону завершувало три поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, Група вибування, 2-й тур

ФСК Маріуполь – Полтава – 2:4

Голи: Биковський, 2, Літюк, 62 – Стрельцов, 13, Щербак, 55, 64, 74

Прикарпаття – Скорук – 1:1

Голи: Барчук, 54 – Перебора, 65

Діназ – Гірник-Спорт – 1:0

Гол: Кириченко, 69

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Полтава на виїзді здолала ФСК Маріуполь. Екс-хавбек Шахтаря Ігор Биковський вже на 2-й хвилині вивів азовців вперед, однак на перерву гості пішли за нічийного рахунку. У другому таймі Щербак оформив хет-трик, який голом розбавив Літюк. Як наслідок, Полтава набрала 11 очок і йде у турнірній таблиці Групи вибування шостою, Маріуполь з 5 пунктами передостанній.

Прикарпаття розписало нічию зі Скоруком. Перший тайм минув без голів, а по перерві Барчук влучно замкнув простріл від Сондея у лівий кут – кіпер у падінні намагався дотягнутись, але... Вже за 10 хвилин гості відігрались: після навісу з флангу гравець дніпровців опинився на газоні, але арбітр не встиг свиснути – Перебора підхопив сферу і добив її у ближній кут. Нічия принесла Прикарпаттю 11 очок і п'яту сходинку, Скорук з 13-ма балами третій.

У ще одному матчі Діназ мінімально переграв Гірник-Спорт, піднявшись на четверту сходинку. Команда з Горішніх Плавнів продовжує йти останньою і є головним фаворитом на пониження у класі.

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