"Полісся завжди гратиме лише на перемогу, а невдачі роблять нас сильнішими. Для мене у футболі непорушним є принцип, що результат на полі для обох команд вирішується в рівних умовах та чесній боротьбі.

Президент клубу Першої ліги купить VAR для УАФ, – джерело

Я не хочу аналізувати помилки суддів у матчах моєї команди, тому готовий допомогти арбітрам цих помилок уникнути. Моє рішення про придбання машини VAR – це рішення мінімізувати спірні епізоди.

Я фінансую встановлення в автомобіль обладнання VAR та передаю його на баланс суддівського корпусу УАФ. Автомобіль обслуговуватиме не лише ігри Полісся, а й інших команд УПЛ та Першої ліги. Вважайте, що це моя інвестиція у справедливий результат на полі для всіх українських клубів", – цитує Буткевича офіційний сайт Полісся.

До слова, президент житомирян став першим в історії українського футболу власником клубу, який за власний кошт профінансував систему VAR.

Полісся сенсаційно поступилося Металургу, програвши вперше в сезоні – вилучення, яке в АПЛ потягнуло на 8 матчів бану