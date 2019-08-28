Политыло: Сразу понял, что Жулио Сезар провалится в Олимпике

Полузащитник Олимпика Сергей Политыло прокомментировал изменения на посту главного тренера донецкого клуба.

"Атмосфера в команде сразу стала положительная. Мы хорошо знаем Игоря Климовского. С ним мы играли в прошлом чемпионате, набирали очки и сохранили место в Премьер-лиге. Он качественный тренер, знает наши возможности, а мы знаем его требования. Это сразу принесло результат.

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Нельзя, конечно, все сваливать на предыдущего тренера, потому что мы все виноваты в том, что команда проиграла четыре матча и опустилась на дно турнирной таблицы. Жулио Сезар, когда пришел, не знал команду, с ним надо было все начинать сначала.

Честно говоря, когда он только пришел, я почти сразу понял, что у нас с ним мало что получится. В итоге, как показали первые туры, мои опасения подтвердились. Климовский пришел, изменил тренировочный процесс, правильно расставил нас на поле.

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В тренировочном процессе появились нагрузки, после которых почувствовали крепатуру. Значит, мы были не совсем готовы, хотя проходили сборы. Работа нового тренера дала плоды, мы в первой же встрече с ним сыграли вничью, отобрав очки у Динамо", – рассказал Политыло в комментарии Команда№1.

Напомним, Игорь Климовский стал исполняющим обязанности главного тренера Олимпика после увольнения Жулио Сезара с должности.

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