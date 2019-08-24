Динамо не смогло обыграть Олимпик – спасение Цыганкова и 2 спорных удаления в дебютном матче Михайличенко

Динамо и Олимпик разошлись миром 1:1 в дебютной игре под руководством нового тренера Михайличенко. Счет и отчет матча УПЛ 2019/20 читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо - Олимпик на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Это первый поединок для Алексея Михайличенко, который возвращается к роли главного тренера киевлян 15 лет спустя из-за увольнения Хацкевича, что провалился в ЛЧ. Хозяева по потерянным очкам занимали до отчетной игры второго место, но без учета перенесенного матча с Мариуполем шли на 5-й строчке. Олимпик же - единственная команда без очков на старте УПЛ. При Жулио Сезар дончане отдали все 4 матча с общей разницей 2:8.

Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча – Михайличенко дебютирует

Олимпик проиграл динамовцам последние 4 матча. В целом же киевский клуб уступил донецкому только 1 раз в 14 очных встреч. На поле Динамо олимпийцы вырвали только одну ничью, а киевляне забивали им хотя бы гол уже 11 матчей подряд. Добавим, что Михайличенко проводит сегодня свой ювилений 70-й поединок в чемпионатах Украины. Новый-старый тренер и у Олимпика. Временно исполняющим обязанности стал Игорь Климовский.

Вратарь Олимпика уже на 3-й минуте едва не пропустил шальной автогол. Слава Богу для дончан, что Гришко отпасовал назад довольно слабо и мяч просто не успел докатиться до линии ворот после того, как Бетим пропустил его под своей ногой. Первый удар динамовцы нанесли лишь на 13-й. Жерсон замкнул подачу Кендзеры, но ударил не слишком прицельно. Что интересно, Олимпик получше держал мяч в первые минут 15. Вербич сам заработал штрафной, сам же пробил над перекладиной. Кендзере выкатили под удар. Опять только издалека, снова выше.

Динамовцы очень печально выглядели в первом после увольнения Хацкевича тайме. Только 5 ударов, ни одного в створ, и практически все из-за пределов штрафной. Индивидуальных усилий Вербича и Цыганкова слишком мало. Короткие комбинации не проходят, с дальними передачами тоже беда. Хорошо хоть, что ничего не позволили создать Олимпику у своих ворот. Однако и этот плюс исчез на 52-й. Миколенко неудачно выбил мяч, гости подхватили и быстро раскатали голевую атаку справа налево. Тейшейра сделал все вовремя, а Политыло прошил Бойко ударом в дальний угол. Шла 60-я минута, а счет по точным ударам был 0:1 в пользу Олимпика.

Шокирующие цифры несколько изменили Бурда и Цыганков. Опять 2 дальних удара, но на этот раз гораздо эффективнее. Сначала Никита пробил из-за пределов штрафной, однако даже рикошет от защитника не заставил капитулировать вратаря дончан. А потом Цыганков в своем стиле пробил метров с 25 обыгравшись с Шепелевым. Это было красиво, хотя и несколько отчаянно – 1:1. На 69-й довольно странную красную карточку показал Романов капитану Олимпика. Гришко сыграл с высоко поднятой ногой, но мяч задел. Судья настолько впечатлился криком Вербича, что удалил центрбека гостей. Можно было и желтой обойтись.

Салу грубо скосил сзади Вербича. Словенец, лежа на газоне, умудрился заработать прямую красную. За что, совершенно непонятно. Беньямин в сердцах ударил рукой рядом с соперником, но судья усмотрел в этом неспортивное поведение?