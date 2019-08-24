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Динамо не смогло обыграть Олимпик – спасение Цыганкова и 2 спорных удаления в дебютном матче Михайличенко

21:27 765 Читати українською
Динамо не смогло обыграть Олимпик – спасение Цыганкова и 2 спорных удаления в дебютном матче Михайличенко
Динамо – Олимпик: счет и обзор матча УПЛ, 24 августа 2019

Динамо и Олимпик разошлись миром 1:1 в дебютной игре под руководством нового тренера Михайличенко. Счет и отчет матча УПЛ 2019/20 читайте в этой новости на "Футбол 24".

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо - Олимпик на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Это первый поединок для Алексея Михайличенко, который возвращается к роли главного тренера киевлян 15 лет спустя из-за увольнения Хацкевича, что провалился в ЛЧ. Хозяева по потерянным очкам занимали до отчетной игры второго место, но без учета перенесенного матча с Мариуполем шли на 5-й строчке. Олимпик же - единственная команда без очков на старте УПЛ. При Жулио Сезар дончане отдали все 4 матча с общей разницей 2:8.

Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча – Михайличенко дебютирует

Олимпик проиграл динамовцам последние 4 матча. В целом же киевский клуб уступил донецкому только 1 раз в 14 очных встреч. На поле Динамо олимпийцы вырвали только одну ничью, а киевляне забивали им хотя бы гол уже 11 матчей подряд. Добавим, что Михайличенко проводит сегодня свой ювилений 70-й поединок в чемпионатах Украины. Новый-старый тренер и у Олимпика. Временно исполняющим обязанности стал Игорь Климовский.

Вратарь Олимпика уже на 3-й минуте едва не пропустил шальной автогол. Слава Богу для дончан, что Гришко отпасовал назад довольно слабо и мяч просто не успел докатиться до линии ворот после того, как Бетим пропустил его под своей ногой. Первый удар динамовцы нанесли лишь на 13-й. Жерсон замкнул подачу Кендзеры, но ударил не слишком прицельно. Что интересно, Олимпик получше держал мяч в первые минут 15. Вербич сам заработал штрафной, сам же пробил над перекладиной. Кендзере выкатили под удар. Опять только издалека, снова выше.

Динамовцы очень печально выглядели в первом после увольнения Хацкевича тайме. Только 5 ударов, ни одного в створ, и практически все из-за пределов штрафной. Индивидуальных усилий Вербича и Цыганкова слишком мало. Короткие комбинации не проходят, с дальними передачами тоже беда. Хорошо хоть, что ничего не позволили создать Олимпику у своих ворот. Однако и этот плюс исчез на 52-й. Миколенко неудачно выбил мяч, гости подхватили и быстро раскатали голевую атаку справа налево. Тейшейра сделал все вовремя, а Политыло прошил Бойко ударом в дальний угол. Шла 60-я минута, а счет по точным ударам был 0:1 в пользу Олимпика.

Шокирующие цифры несколько изменили Бурда и Цыганков. Опять 2 дальних удара, но на этот раз гораздо эффективнее. Сначала Никита пробил из-за пределов штрафной, однако даже рикошет от защитника не заставил капитулировать вратаря дончан. А потом Цыганков в своем стиле пробил метров с 25 обыгравшись с Шепелевым. Это было красиво, хотя и несколько отчаянно – 1:1. На 69-й довольно странную красную карточку показал Романов капитану Олимпика. Гришко сыграл с высоко поднятой ногой, но мяч задел. Судья настолько впечатлился криком Вербича, что удалил центрбека гостей. Можно было и желтой обойтись.

Салу грубо скосил сзади Вербича. Словенец, лежа на газоне, умудрился заработать прямую красную. За что, совершенно непонятно. Беньямин в сердцах ударил рукой рядом с соперником, но судья усмотрел в этом неспортивное поведение?

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Динамо – Олимпик: анонс матча УПЛ
08:00
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